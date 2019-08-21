الان تتابع صندوق النرويج السيادي يجني 28.5 مليار دولار في الربع الثاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوسلو – وكالات - الخليج 365 قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الأربعاء، إنه حقق عائدا على الاستثمار نسبته 3 بالمئة في الربع الثاني من العام، ليجني 256 مليار كرونة نرويجية (28.5 مليار دولار). ويستثمر صندوق الثروة السيادي إيرادات النرويج من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات الأجنبية والعقارات.

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