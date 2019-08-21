شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر برميل النفط يرتفع اليوم فوق 60 دولارا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:15 مساءً, 21 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، اليوم، بمقدار 33 سنتاً أو نسبو 0.6 % إلى 60.36 دولاراً أمريكياً .

وصعد الخام الأمريكي اليوم بمقدار 17 سنتاً أو نسبة 0.3 % إلى 56.30 دولاراً أمريكياً.

وجاء ذلك الارتفاع على خلفية بيانات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية حيث أشارت بيانات لمعهد البترول الأمريكي في يوم أمس إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 3.5 مليون برميلاً في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس.

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