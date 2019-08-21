أسعار الذهب تستقر فوق 1500 دولار

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق مستوى 1500 نقطة الذي تخطته في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يوليو تموز لاستقاء المؤشرات على مستقبل تخفيضات أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1503.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش.

Advertisements

وفقد الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1512.90 دولار للأوقية.

ومن المقرر أن يصدر اليوم الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في يوليو تموز، الذي قرر خلاله البنك المركزي

الأمريكي خفض الاسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2008.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في ثلاثة اسابيع الذي سجله يوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين

0.4 بالمئة ليصل إلى 845.08 دولار للأوقية.ونزل البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1481.13 دولار للأوقية.