"تحيا مصر "...زيادة إنتاج حقل ظهر للغاز من 2.1 إلى 2.7 مليار قدم يوميا

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر.

وأضاف وزير البترول أن ذلك جاء بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحرى الثانى بقطر 30 بوصة وطول 215 كيلومترا وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس الجاري، والذي يربط آبار الجزء الجنوبى من حقل ظهر على الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليًا إلى 12 بئرًا.

وأشار الوزير إلى أن الإنتاج الحالي لحقل ظهر يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال عامين منذ بدء باكورة إنتاج الحقل في ديسمبر 2017.

وأوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل أن الشركة التي تم اسناد مهمة تنمية الحقل إليها نجحت في وضع باكورة إنتاج المرحلة الأولى على خريطة الإنتاج في ديسمبر 2017 مرورًا بمراحل زيادة الإنتاج التصاعدية والانتهاء من تشغيل وحدات الإنتاج الخامسة والسادسة والسابعة المتبقية بالمحطة البرية خلال الربع الأول من العام الحالي مما كان له آثر كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة البرية.

وتابع: بالإضافة إلى تطوير منصة التحكم البحرية لاستيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكى الثانى بطول 160 كيلومترا والذي تم الانتهاء من مده في مارس الماضى للتحكم في آبار المنطقة الجنوبية.