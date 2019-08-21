تعرف على سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع في البنوك وشركات الصرافة المصرية، وهو نفس سعر العملة الخضراء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنوك: "عودة، المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية الدولية، البركة، المصرف المتحد، قناة السويس، كريدي أجريكول 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

وعرض بنك أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر للدولار عند 16.53جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنوك التعمير والإسكان والإسكندرية أقل سعر عند 16.49 جنيه للشراء مقابل 16.59 جنيه للبيع.