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شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع من جديد سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) في آخر جلساته ، وقد سجل فيها أعلى سعر له عند 14.80 ، ليرتد منه انخفاضاً ويقلص من مكاسبه ويغلق على أرباح بلغت نسبتها 6.87% بما يعادل 0.90 ريال ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ولكن ما يدعم السهم إيجابياً توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .
لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة المحوري 15.00 ، ففي حالة اختراقه لتلك المقاومة فسيستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.20 ومستوى المقاومة 15.90 .
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