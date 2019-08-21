شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 4.12% بما يعادل 0.40 نقطة ، مصحوباً بارتفاع أحجام التداول ، ولكن نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 10.20 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.00 من جديد .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 11.00 .