شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أجوان الخليج العقارية (AJWAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد اختباره لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -5.92% بما يعادل -0.90 نقطة ، وقد حاول السهم في السابق الارتفاع لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستفيد من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول .

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 16.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 12.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 16.00 .