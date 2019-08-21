- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أجوان الخليج العقارية (AJWAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد اختباره لمقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -5.92% بما يعادل -0.90 نقطة ، وقد حاول السهم في السابق الارتفاع لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستفيد من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 16.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 12.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 16.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر أجوان يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 21-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.