شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.52% بما يعادل 7.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصر بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 299.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 272.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 276.00 ومستوى المقاومة 295.00 .