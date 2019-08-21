شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يواصل الارتفاع – تحليل صباحي - 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.85% بما يعادل 0.10 ريال .

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وتستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.16 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.20 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.42 ومستوى المقاومة 12.16 .