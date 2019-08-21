شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية عند أدنى مستوياته خلال عام ونصف – تحليل صباحي – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) في آخر جلساته ، ليكسر مستوى الدعم المحوري 11.18 ليغلق أدناه للمرة الأولي منذ بدايات السنة الماضية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.43% بما يعادل -0.16 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت مظلة سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.18 ، ليستهدف مستوى الدعم 10.15 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.50 .