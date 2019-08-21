شكرا لقرائتكم خبر عن السريع يؤكد يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مجموعة السريع (1213) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.91% بما يعادل 0.32 ريال ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 12.00 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 12.00 .