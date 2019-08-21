شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أنابيب (2200) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليهاجم مستوى المقاومة 11.29 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.08 إلى 8.50) ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.18% بما يعادل 0.34 ريال .

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لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.29 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 11.95 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.63 ومستوى المقاومة 11.50 .