شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالنسبة – تحليل صباحي – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم طباعة وتغليف (4270) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 4.09% بما يعادل 0.54 ريال ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط ا تجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 14.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 12.86 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.34 ومستوى المقاومة 15.00 .

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