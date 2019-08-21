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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يستفيد من دعمه الحالي ويرتفع بحذر – تحليل صباحي – 21-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الحكير (4240) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 21.23 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 17.60 إلى 27.10) ، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 3.22% بما يعادل 0.68 ريال .
ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 21.23 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 19.63 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.64 ومستوى المقاومة 22.35 .
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