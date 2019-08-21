توسيع دائرة «الانتقائية» لتشمل المشروبات المحلاة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” و(وام)

اعتمد مجلس الوزراء قراراً؛ للحد من استهلاك المشروبات السكرية ومنتجات التدخين بإضافة عدد من المنتجات إلى قائمة الضريبة الانتقائية، وتطبيقها على هذه المنتجات بدءاً من أول يناير /‏كانون الثاني المقبل 2020؛ وذلك في إطار توجه الحكومة للمحافظة على الصحة العامة، وتفادي الأضرار في الصحة والمال، والتي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية، وفي ضوء حرص الحكومة على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.

ويستهدف القرار عدداً من المنتجات والسلع الضارة بالصحة العامة؛ مثل: المشروبات المحلاة بالسكر المضاف أو المحليات الأخرى، إضافة إلى منتجات وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة؛ لتقليل استهلاك هذه المنتجات وصولاً إلى تعزيز الأنماط الصحية في المجتمع، والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.

وينص القرار على تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان سائلاً أو مركزاً أو مساحيق أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب. يتضمن القرار كذلك اعتماد اشتراطات البيانات الغذائية على المشروبات، والتي سيتم من خلالها إلزام المصنعين بذكر كمية السكر المضاف، وبما يعزز وعي المجتمع بكميات السكر المستهلكة، ويساهم في تبني أنماط غذائية صحية لكافة أفراد المجتمع.

كما يشمل تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو في حال عدم احتوائها؛ وذلك بنسبة 100%، وبما في ذلك السائل المستخدم في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها؛ وذلك بهدف بناء مجتمع آمن وصحي؛ عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وجودة الحياة.

وقد تمت إضافة السلع الموضحة إلى السلع الانتقائية القائمة حالياً، والتي تشمل التبغ ومنتجاته «بنسبة 100%» ومشروبات الطاقة «بنسبة 100%» والمشروبات الغازية «بنسبة 50%».

تعد الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.

من جهتها، أشادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإضافة المشروبات المحلاة بالسكر المضاف أو المحليات الأخرى، بالإضافة إلى منتجات وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، إلى قائمة الضريبة الانتقائية بدءاً من يناير 2020، مؤكدة أن القرار يدعم جهود الوزارة، في الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة الأمراض السارية، والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام. أشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية إلى أن قرار مجلس الوزراء يصب في مصلحة صحة المجتمع ويسهم في الحد من المخاطر الصحية الناتجة عن تناول المشروبات المحلاة بما يفوق الاحتياج اليومي من السكر المضاف للفرد، والذي يؤثر بدوره في السعرات الحرارية المستهلكة يومياً، وما ينتج عنها من زيادة في الوزن وأمراض أخرى مرتبطة بها مثل السكري وأمراض القلب.