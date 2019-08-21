صعود انتقائي للأسهم.. ومؤشر أبوظبي يستعيد اللون الأخضر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

واصل التباين سيطرته على أسواق الأسهم، وسط صعود انتقائي للأسهم، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.82%، بدعم قطاعي «البنوك» و«الاتصالات»، فضلاً عن استقرار مؤشر سوق دبي المالي، بتراجع هامشي بلغ 0.06%، متأثراً بضغوط «إعمار العقارية» و«بنك المشرق».

تتحرك المؤشرات العامة خلال هذه الفترة، ضمن مستويات ضيقة، مع ضعف واضح في السيولة اليومية، والتي لا تزال تتجه نحو الأسهم القيادية، وخاصة في قطاعي العقار والبنوك.

وبلغت السيولة المتداولة في السوقين نحو 302 مليون درهم، موزعة بواقع 124.8 مليون درهم في دبي، و177 مليون درهم في أبوظبي، فيما بلغت الكميات المتداولة نحو 156 مليون سهم، منها 98.2 مليون سهم في دبي، و57.8 مليون سهم في أبوظبي، بينما بلغ عدد الصفقات المنفذة في السوقين نحو 4118 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.82% إلى 5068.8 نقطة، كاسراً تراجع المؤشر على مدى جلستين، مدعوماً بارتفاع مؤشرات «البنوك» 0.72%، و«الاستثمار والخدمات المالية» 2.8%، و«العقار» 2.12%، و«الاتصالات» 1.24%.

وقدمت أسهم البنوك القيادية في سوق العاصمة، أكبر دعم للمؤشر؛ حيث ارتفع «أبوظبي الأول» 0.67%، ليعود الارتفاع فوق 15 درهماً، إلى 15.04 درهم، متصدراً الشركات الأكثر تداولاً بنحو 47.8 مليون درهم، كما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 1.21% إلى 5.01 درهم، بتداول 25.5 مليون درهم، وارتفع «أبوظبي التجاري» 1.22% إلى 8.32 درهم، بتداول 20.6 مليون درهم. وسجل «دار التمويل»، أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 6.54% إلى 1.63 درهم.

وأغلق سهم «اتصالات» مرتفعاً بنسبة 1.24% إلى 16.32 درهم، وسط تداولات بقيمة 17.7 مليون درهم.

وقفز سهم «الدار العقارية» 2.26% إلى 2.26 درهم، وسط تداولات بقيمة 26.6 مليون درهم؛ حيث واصل السهم ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، وسط سيولة نشطة نسبياً

وفي قطاع الطاقة، صعد سهم «طاقة» 5.56% إلى 0.78 درهم، فيما استقر سهم «دانة غاز» دون تغيير، بتداول 8 ملايين درهم. وفي قطاع الاستثمار، ارتفع «الواحة كابيتال» 4.94% إلى درهم واحد، فيما تراجع «إشراق للاستثمار» 0.74% إلى 0.41 درهم.

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سوق دبي

واستقر مؤشر سوق دبي المالي، على تراجع طفيف بنسبة 0.06%، بمقدار 1.7 نقطة، ليغلق عند 2788.99 نقطة، بعدما لامس مستوى 2800 نقطة في الساعة الأخيرة من التداول، والتي سبقها تحرك هادئ ضمن مستويات ضيقة جداً.

وجاء الإغلاق السلبي الهامشي للمؤشر العام، متأثراً من تراجع «إعمار العقارية» 0.19% إلى 5.12 درهم، بتداول 40 مليون درهم، إضافة إلى تراجع «الاتحاد العقارية» 1.17% إلى 0.337 درهم. لكن مؤشر العقار، ارتفع 0.18%، وسط ارتفاع «داماك» 0.75% إلى 0.936 درهم، و«إعمار مولز» 1.08% إلى 1.88 درهم، و«إعمار للتطوير» 1.43% إلى 4.26 درهم.

وانخفض قطاع البنوك 0.06%؛ وذلك على الرغم من ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.59% إلى 5.15 درهم، بتداول 26 مليون درهم، وسط استقرار «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، وسط ضغوط من تراجع «جي إف إتش» 0.34% إلى 0.88 درهم، و«أملاك للتمويل» 1.21% إلى 0.326 درهم، و«بنك المشرق» 6.25% إلى 75 درهم.

وارتفع مؤشر الاستثمار 0.02%، مع صعود «شعاع كابيتال» 1.03% إلى 0.978 درهم؛ وذلك مقابل، تراجع «سوق دبي المالي» 0.22% إلى 0.908 درهم.

وسجل قطاع التأمين أكبر نسبة ارتفاع بين المؤشرات القطاعية، بنسبة 1.49%، مع ارتفاع «تكافل الإمارات» 1.41% إلى 1.44 درهم، وصعود «عمان للتأمين» 14.53% إلى 1.97 درهم، وسط تراجع «دار التكافل» 3.31% إلى 0.585 درهم، و«أمان» 2.42% إلى 0.444 درهم. وفي النقل، ارتفع سهم «الخليج للملاحة» وحيداً بنسبة 3.23% إلى 0.80 درهم، وسط تراجع «العربية للطيران» 0.83% إلى 1.19 درهم، و«أرامكس» 0.24% إلى 4.2 درهم.

تداولات المستثمرين

وتباينت توجهات المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة شراء في دبي ب 3.1 مليون درهم، ومحصلة بيع في أبوظبي ب 6 ملايين درهم؛ حيث بلغ إجمالي مشترياتهم في السوقين نحو 140 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 142.8 مليون درهم. وسجل المواطنون محصلة شرائية بقيمة 7.75 مليون درهم، منها 1.15 مليون درهم في دبي، و6.6 مليون درهم في أبوظبي؛ حيث بلغت مشترياتهم في السوقين نحو 131 مليون درهم، ومبيعاتهم 123.2 مليون درهم.

وسجل العرب، محصلة شرائية بنحو 5.36 مليون درهم، منها 4.5 مليون درهم في دبي، و800 ألف درهم في أبوظبي؛ نتيجة لمشتريات بقيمة 20.4 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 15.05 مليون درهم.

وسجل الخليجيون محصلة بيعية في السوقين بنحو 10.3 مليون درهم، منها 8.8 مليون درهم في دبي، و1.5 مليون درهم في أبوظبي. واستقرت تداولات المؤسسات؛ حيث بلغ صافي الاستثمار المؤسسي في السوقين نحو 3 ملايين درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 196.2 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 193.2 مليون درهم.