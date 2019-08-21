أسهم التكنولوجيا تعيد «وول ستريت» لمسار الهبوط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، ليتجه «داو جونز» لأول خسائر يومية في 4 جلسات، مع ترقب أحداث وبيانات اقتصادية، وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا تراجع «وول ستريت»، مع هبوط سهم «ميكرون» بنسبة 1%.

وجاء تراجع الأسهم الأمريكية مع هبوط عوائد السندات الحكومية، وسط ترقب المستثمرين اجتماع «جاكسون هول» في نهاية الأسبوع الجاري، بحضور رؤساء البنوك المركزية، مع تزايد آمال نحو إجراءات تحفيزية لتجنب مخاوف الركود الاقتصادي.

كذلك، من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي محضره عن اجتماعه الأخير، والذي قرر خلاله خفض الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وقررت وزارة التجارية الأمريكية الاثنين مد فترة السماح لشركة «هواوي» بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية. وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب ملحوظة الاثنين، مع هدوء مخاوف الركود الاقتصادي وارتفاع عوائد السندات. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 100 نقطة تمثل 0.36% إلى 26093.6 نقطة، كما هبط «ستاندرد آند بورز» بنسبة تزيد على 0.48% مسجلاً 2916.5 نقطة، وتراجع «ناسداك» 0.39% إلى 7987.6 نقطة.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي لتواصل تعافيها الذي بدأ في أواخر الأسبوع الماضي، وارتفع سهم أسترازنيكا بفضل نتائج دارسة في مراحلها الأخيرة.

وصعدت أسهم شركة الأدوية 1.5% بعد أن قالت الشركة إن عقار علاج السكري فاراكسيجا حقق الهدف الأساسي من الدراسة لعلاج مرضى يعانون مشكلات في القلب.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% وتألق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني، وقفز سهم باندورا 6.45، وتصدر مؤشر ستوكس 600 أمس، بعدما أبقت شركة الحلي الدنماركية على توقعات الأرباح للعام كاملاً.

وحد من المكاسب تراجع أسهم البنوك وشركات صناعة مكونات السيارات.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، أمس الثلاثاء، مع عودة حذرة للمستثمرين إلى شراء الأسهم في ظل مؤشرات على انحسار طفيف في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كما تلقت الأصول العالية المخاطر الدعم من آمال بتقديم اقتصادات كبرى لتحفيز جديد.

وارتفع المؤشر القياسي نيكاي 0.6% إلى 20677.22 نقطة، بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8% إلى 1506.77 نقطة.

كما تلقت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق المدرجة في طوكيو الدعم بعد أن ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الأمريكي 1.9% يوم الاثنين، مع صعود أسهم الشركات الأمريكية التي تورد الرقائق لهواوي مثل ميكرون تكنولوجي.

وزاد سهم سكرين هولدنجز لصناعة معدات أشباه الموصلات 5.4%، وارتفع سهم طوكيو إلكترون لتوريد معدات صناعة الرقائق 1.4%.

وكانت التداولات ضعيفة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو عند 1.58 تريليون ين، بما يقل كثيراً عن المتوسط اليومي البالغ 2.33 تريليون ين على مدى العام المنصرم.

(وكالات)