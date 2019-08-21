شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف إيجابي ونظرة مستقرة لبنك الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وكالة «كابيتال انتليجنس» عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الشارقة عند درجتي «A-» و«A2» على التوالي، وفي الوقت ذاته منحت التصنيف المستقل للبنك درجة «bbb-» مع درجة مستقبلية مستقرة.

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