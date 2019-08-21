«دلتا» الأ مريكية تسعى لعرقلة رحلة «الإمارات» بين برشلونة والمكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



أكدت «طيران الإمارات» أن اتفاقيات النقل الجوي الموقعة بين دولة الإمارات والمكسيك، تسمح لها حسب القانون، بتشغيل خدمة يومية من دبي إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة ضمن رحلات الحرية الخامسة، بعكس مزاعم الخطوط المكسيكية «إيرو مكسيكو» التي تعارض هذه الخدمة، وتطالب الحكومة المكسيكية بإلغاء موافقتها التي منحتها لطيران الإمارات.

وتعارض الخطوط المكسيكية «إير مكسيكو» التي تمتلك «خطوط دلتا الأمريكية» حصة كبيرة فيها، ويشغل رئيسها التنفيذي اد سيباستيان عضوية مجلس إدارة الطيران المكسيكي، تشغيل خدمة «طيران الإمارات» إلى المكسيك عبر برشلونة المزمعة في 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويبدو أن «دلتا» التي شنت من قبل حملة ضد «طيران الإمارات»، هي التي تدفع بعملية معارضة تشغيل خدمات المكسيك، بمزاعم تلقي «الإمارات» «دعماً حكومياً»، الأمر الذي فندته الناقلة من قبل، فضلاً عن

فشل الناقلات الأمريكية في إيجاد أي دليل على ذلك، إنما هي مجرد مزاعم ألقتها الناقلات الأمريكية على طاولة البيت الأبيض، ورفضها أكثر من مرة، والتي كان آخرها البيان الأمريكي الإماراتي المشترك الذي أعاد التأكيد على دعم اتفاقيات الأجواء المفتوحة.وقال متحدث باسم طيران الإمارات ل«الخليج»: «نؤكد أن مزاعم الخطوط المكسيكية «إيرو مكسيكو» بشأن الخدمة التي نعتزم إطلاقها إلى مكسيكو سيتي لا أساس لها من الصحة بتاتاً. وأن خدمة طيران الإمارات المزمعة تأتي في إطار اتفاقية النقل الجوي السارية قانونياً بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمكسيك. وتسمح هذه الاتفاقية، الموقعة بين الدولتين في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، لطيران الإمارات بتشغيل خدمة ركاب يومية منتظمة بين دبي ومكسيكو سيتي عبر برشلونة، مع استخدام حقوق الحرية الخامسة بين برشلونة ومكسيكو سيتي. وقد منحت الحكومة المكسيكية طيران الإمارات حقوق الحرية الخامسة بين برشلونة ومكسيكو سيتي من دون أي قيود بموجب مذكرة التفاهم بين دولة الإمارات والمكسيك الموقعة في ديسمبر/ كانون الأول 2016. ونحن على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في المكسيك لاستكمال جميع الإجراءات المتبعة قبل إطلاق الخدمة».

وأضاف أن «طيران الإمارات ملتزمة بدعم الاقتصاد المكسيكي، وخلق فرص عمل، وتحقيق فوائد اجتماعية كبيرة لمكسيكو سيتي وسائر البلاد. ونحن ندعو «إيرو مكسيكو» إلى تمديد رحلاتها المعلنة حديثاً من برشلونة إلى دبي بدلاً من تقديم ادعاءات غير صحيحة حول طيران الإمارات من دون أدلة، والسعي إلى تأخير إطلاق خدمتنا. وسوف تلقى مثل هذه الخطوة كل الترحيب من قبلنا، ذلك أن طيران الإمارات تعمل على أسس تجارية صرفة وشفافية مالية معلنة ولا تتلقى أي دعم حكومي، وهو ما كررناه مراراً لجميع الأطراف المعنية. كما أن حساباتنا المالية تخضع لتدقيق «برايس ووترهاوس كوبرز» وفق المعايير الدولية».

وتابع «نتطلع قدماً إلى خدمة عملائنا في المكسيك وتقديم منتجاتنا الفريدة وخدماتنا الحائزة جوائز عالمية، اعتباراً من 9 ديسمبر 2019، وربط دبي بمكسيكو سيتي عبر برشلونة، ما سيعزز حركة السياحة والتجارة والاستثمارات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمكسيك».

وتسيير خدمة «طيران الإمارات» إلى هذا الخط، جاء بسبب إهمال شركات الطيران الأخرى هذا الخط طويلاً، حيث أكدت الناقلة أن هذا الخط لا يزال يعاني نقص الخدمات على الرغم من الطلب القوي من العملاء، وبعد إعلان «طيران الإمارات» عن نيتها تشغيل هذه الخدمة، أعلنت «إير مكسيكو» عن تشغيلها خدمة مكسيكو سيتي - برشلونة، فقط من أجل إقناع الحكومة المكسيكية، بوقف خدمة «طيران الإمارات». وأكدت حكومة المكسيك دعمها الكامل لخطة طيران الإمارات بتسيير هذه الرحلات، حيث قال وزير السياحة المكسيكي ميجيل توركو ماركيز «تستجيب هذه الخدمة دبي- برشلونة- مكسيكو سيتي، التي طال انتظارها، لخطط حكومتنا السياحية الرامية إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز التواصل مع الشرق الأوسط. ونحن نتطلع إلى استقبال مزيد من السياح من هذا الجزء من العالم».