180 شركة أمريكية تطالب بمسؤولية اجتماعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جمعية الطاولة المستديرة للأعمال، التي تضم رؤساء تنفيذيين من بينهم رئيس أكبر بنك أمريكي والمدير التنفيذي لأكبر شركة طيران في العالم، أول أمس الاثنين إن على الشركات أن تركز على المسؤولية الاجتماعية وليس على الأرباح فحسب.

جاء ذلك في «بيان الغاية المؤسسية» الذي وقعه مديرو أكثر من 180 شركة أمريكية من بينها أمازون.كوم وأمريكان إيرلاينز، أكبر شركة طيران في العالم، وجيه.بي مورجان، أكبر بنك أمريكي.

وتلك هي المرة الأولى التي تقول فيها الجمعية التي تأسست قبل نحو 50 عاما إن خلق القيمة للمساهمين ليس الأولوية الأولى. يأتي ذلك في وقت تأخذ فيه الشركات على نحو متزايد مواقف خارج دائرة الأعمال تحت ضغط النشطاء المتعاظم على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوات من موظفيها أنفسهم.

وتضمن البيان خمس أولويات، تشمل التزامات بالاستثمار في الموظفين عن طريق دفع أجور عادلة وتوفير «مزايا مهمة» ودعم المجتمعات التي تعمل بها الشركات والتعامل الأخلاقي مع الموردين. (رويترز)