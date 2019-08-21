«الإمارات» تتوقع نصف مليون مسافر إلى دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تتأهب طيران الإمارات لاستقبال أعداد قياسية من المسافرين العائدين إلى دبي بعد انتهاء موسم الإجازات الصيفية، وعطلة عيد الأضحى المبارك. وحسب سجل الحجوزات، فإن الأعداد المتوقعة للقادمين على رحلات الناقلة، خلال الفترة بين 20 أغسطس/ آب الجاري، ومطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، سوف تزيد على نصف مليون شخص، عدا عن المسافرين العابرين (الترانزيت).

وقال محمد مطر، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار: «تتركز ذروة حركة السفر الآن على القادمين، وقد اتخذنا جميع الإجراءات لضمان وصول عملائنا إلى دبي وإنهاء جميع إجراءاتهم بمنتهى السهولة والسرعة».

وتضع طيران الإمارات عدداً من الخدمات والمبادرات لضمان انتقال المسافرين القادمين بسلاسة عبر المطار، وتقليل أوقات الانتظار لإكمال إجراءاتهم الرسمية، وتوفر مقاعد متحركة لكبار السن وأصحاب الهمم، وعربات أطفال عند الخروج من باب الطائرة. كما تتوفر عربات جولف حسب الطلب لنقل المسافرين.

ويتوفر لركاب طيران الإمارات القادمين أيضاً استخدام البوابات الذكية، وإنهاء إجراءات الوصول بسرعة قياسية، حيث يمكنهم «مسح» بطاقة الهوية، أو جواز السفر خلال ثوانٍ من دون تدخل بشري، أو الحاجة إلى ختم جواز السفر.

وقد خصصت طيران الإمارات موارد إضافية للتعامل مع أكثر من 500 ألف حقيبة خلال هذه الفترة، لضمان التدفق السلس للأمتعة واستلامها بسرعة من على الأحزمة المتحركة. ويتم إبلاغ المسافرين قبل هبوط الطائرة على شاشات الفيديو الشخصية برقم الحزام الذي ستوضع عليه أمتعة رحلتهم حتى يتمكنوا من المضي قدماً وجمع حقائبهم بسهولة وسرعة. كما توفر طيران الإمارات خدمة توصيل الأمتعة مقابل رسوم بسيطة، حيث يتم التقاط الأمتعة من على الأحزمة وتخليصها جمركياً وتسليمها للعملاء في المنزل، أو الفندق. ويتوفر لركاب طيران الإمارات في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال القادمين إلى دبي، خدمة السيارة مع سائق، المجانية. ويمكن لركاب الدرجة السياحية استخدام خدمات تاكسي دبي الفعالة التي تنتظرهم بسهولة. كما يمكن للمسافرين الوصول إلى مترو دبي مباشرة من منطقة القادمين في المبنى 3. وتعمل خدمة المترو بانتظام من الساعة 5 صباحاً حتى منتصف الليل (السبت إلى الخميس)، ومن الساعة 10 صباحاً إلى 1 بعد منتصف الليل، يوم الجمعة.