«نيسان 370Z نيسمو» تفرض نفسها على الطريق

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تعتبر سيارة نيسان 370Z نيسمو جزءاً من استراتيجيتها التي تسعى من خلالها لتقديم سيارة عالمية ذات أداء قوي، بمحرك 6V بسعة 3.7 لتر، وقدرة تبلغ 350 حصاناً، ما يجعل سيارة 370Z نيسمو تفرض نفسها، لتكون أحد الخيارات المفضلة لهواة السيارات عالية الأداء ضمن فئتها.

يعمل المحرك القوي بقدرة تبلغ 350 حصاناً بواقع 7.400 دورة في الدقيقة، و276 رطلاً/قدماً من عزم الدوران بواقع 5.200 دورة في الدقيقة، وتنظم تقنية VVEL حركة الصمامات، ومعدل التدفق، لضمان سير عملية تدفق الهواء إلى غرفة الاحتراق بكفاءة ودقة. يأتي محرك سيارة نيسان 370Z نيسمو مزوداً بنظام للعادم حصري صديق البيئة بصوت هادئ، بالإضافة إلى وحدة مطورة للتحكم في المحرك. تأتي سيارة نيسمو 370Z تجسيداً للمفهوم الأمثل للسيارات الرياضية بدءاً من التصميم الداخلي للسيارة، الذي تأتي بتجهيزات من الجلد باللونين الأحمر، والأسود.

تم تزويد «370Z نيسمو» بمنظومة ناقل حركة أوتوماتيكي محسن ذي 7 سرعات ونظام DRM لتوافق لفات المحرك مع وضع ناقل الحركة أثناء تغييره للسرعات الأقل، بالإضافة إلى وضع نقل السرعة يدوياً من خلال ذراعين موجودتين على جانبي عجلة القيادة. وتم تصميم نظام التعليق الخلفي الأساسي المزوّد في المفاصل الأربعة الأمامية من البدن الداخلي للطراز «370Z كوبيه»، بحيث يناسب الطراز «370Z نيسمو»، بما يمنح تحكماً استثنائياً يشمل قفزات أعلى ودرجات أكثر ثباتاً، ويساعد في زيادة كلٍ من درجة صلابة أسطوانة الحركة وعوامل الكبح الأمامي والخلفي.