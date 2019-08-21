إماراتيات يطلعن على ريادة الأعمال الاجتماعية في بريطانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



شاركت 17 رائدة أعمال إماراتية ومقيمة في الدولة مؤخراً في رحلة تعليمية إلى المملكة المتحدة، للاطلاع على التجربة البريطانية في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية واكتساب المعرفة والخبرة العملية اللازمة لإطلاق وإدارة مشاريع مبتكرة ذات تأثير اجتماعي وجدوى اقتصادية تخدم المجتمع الإماراتي.

وجاءت الرحلة، التي شملت العاصمة البريطانية لندن ومدينة ليفربول، ضمن الأنشطة التدريبية المصاحبة للدورة الثانية من برنامج «بادري لريادة الأعمال الاجتماعية»، الذي أطلقته أكاديمية «بادري للمعرفة وبناء القدرات»، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في عام 2018، بالتعاون مع كلية ريادة الأعمال الاجتماعية في لندن.

بدأت الرحلة بزيارة مدينة لندن واستمرت خمسة أيام من 15 إلى 19 يوليو الماضي، حيث شاركت رائدات الأعمال في جلسات تدريبية متخصصة قدمها مجموعة من أبرز رياديي الأعمال الاجتماعية في المملكة المتحدة، الذين سردوا تجاربهم الملهمة في تأسيس مشاريع ريادية ذات أثر اجتماعي، من بينهم نيكولا ستيور، المدير الإداري لكلية ريادة الأعمال الاجتماعية، التي قدمت للمشاركات لمحة عامة عن ريادة الأعمال الاجتماعية في المملكة المتحدة.

وأتاحت هايدي فيشر، رائدة الأعمال الاجتماعية الحاصلة على العديد من الجوائز، للمشاركات في جلسة أخرى فرصة التعرف إلى كيفية تقييم التأثير الاجتماعي لمشاريعهن، من خلال قصتها الملهمة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، كما أتاحت لهنَ فرصة المشاركة بشكل تفاعلي في سلسلة من التدريبات لمساعدتهنَ على فهم وتشكيل تصوِر ٍأفضل لكيفية تحديد مدى تأثير مشاريعهن المستقبلية في المجتمع.

وتضمنت الرحلة، زيارة مشروع «ذا بريغيد»، أحد أبرز المشاريع الاجتماعية الناجحة في بريطانيا، حيث التقت المشاركات بالموجهين ورياديي الأعمال الاجتماعية للاستفادة من هذه التجربة الرائدة، ثم توجهت المشاركات إلى «بيكهام ليفلز» وهو موقف سيارات متعدد الطوابق تم تحويله إلى مساحات إبداعية بهدف تمكين المبدعين الباحثين عن مساحة مشتركة للعمل معاً والتعبير عن مواهبهم الفنية الإبداعية. تعرفت المشاركات هناك على بعض رواد الأعمال الذين يعملون ب«بيكهام ليفلز» وتجاربهم الناجحة في مجال العمل الاجتماعي والقضايا المتنوعة التي يعالجونها.

وبعدها توجهت المشاركات إلى «ساني سايد رورال ترست»، وهي مؤسسة خيرية اجتماعية تقدم التدريب والخبرة العملية للفئات المستضعفة، حيث قدمت الخبيرة جين ماكاي جلسة تدريبية تضمنت سلسلة من التمارين سلطت من خلالها الضوء على أهمية خلق أدوات للتواصل الواضح مع الآخرين، وتعرفت المشاركات على كيفية إيصال القصص الملهمة والمقنعة عن مشاريعهن للآخرين.

تقييم مصادر التمويل والاستثمار

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وعن أهمية الرحلات التعليمية والزيارات الميدانية للمشاركات في البرنامج، قالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: تشكل زيارات المشاريع والرحلات الميدانية جوهر برنامج «بادري لريادة الأعمال الاجتماعية» باعتبار أن التعلم من تجارب الآخرين يعد من أنجح الطرق لاستيعاب نتائج التعلم، حيث يتيح التعلم العملي للمشاركات فرصة استكشاف عالم متنوع من المشاريع الاجتماعية، وتقييم أفكارهن حول إطلاق المشاريع الاجتماعية الخاصة بهن، وتصميم النموذج الذي يرغبن به ومن ثم تطبيقه في السوق، فضلاً عن اكتساب مهارات تقييم مصادر التمويل والاستثمار وقياس الأثر الاجتماعي لهذه المشاريع.

وأضافت ابن كرم، من المرجح أن تنشغل رائدات الأعمال في الأنشطة اليومية لمشاريعهن في الوقت الذي يحاولن فيه تعزيزها، ولا يستطعن في بعض الأحيان رؤية المشروع بشكل شمولي، لذا فإن الحصول على بعض الوقت لصقل مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال برنامج بادري لريادة الأعمال الاجتماعية بعيداً عن الأنشطة اليومية للمشروع يساعدهن على النظر للمشروع من زاوية أخرى ويزودهن بالأدوات اللازمة والفرصة لتطوير وإطلاق مشاريع تجمع بين الربحية والتأثير المجتمعي الإيجابي.

وعبرت فيليبا فرانكل، مديرة البرامج والتعلم في كلية ريادة الأعمال الاجتماعية عن سعادتها بالترحيب بالدفعة الثانية من رائدات الأعمال المشاركات في برنامج بادري لريادة الأعمال الاجتماعية في كل من لندن وليفربول اللاتي يواصلن رحلتهن التعليمية لتطوير وتعزيز مشاريعهن الاجتماعية.

وتابعت: نهدف إلى تقديم تجارب تعلم ملهمة من السهل الوصول إليها، قائمة على التفاعل وتبادل الخبرات، حيث كانت الرحلة حافلة بزيارات لمشاريع ملهمة ولقاءات مع موجهين ومرشدين لدعم رحلات تعلم المشاركات الفردية وجلسات لخبراء متخصصين حول أهمية قياس التأثير الاجتماعي وكيفية إيصال الأفكار والمشاريع الاجتماعية بطريقة واضحة وجذابة.



5 أيام للتواصل في ليفربول



خلال المرحلة الثانية من الرحلة، توجهت رائدات الأعمال المشاركات في البرنامج إلى مدينة ليفربول، حيث أمضين خمسة أيام من 22 وحتى 26 يوليو الماضي، شاركن خلالها في عدد من الجلسات المتخصصة قدمها عدد من الخبراء، من بينهم ليز بيبلر من مؤسسة «كوميونيتي كاونتس»، التي قدمت جلسة حول تمويل المشروعات، فيما سلطت غريس دايك من مؤسسة «يلو جيغسو» الضوء على التسويق وكيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمشاريع الاجتماعية، كما شاركت كلير دوف، الحاصلة على وسام شرف الإمبراطورية البريطانية والممثل للتاج البريطاني في قطاع الخدمات التطوعية والمجتمعية ومؤسس مجموعة «بلاكبيرن هاوس» في تقديم إحدى الجلسات.

وتضمنت الجولة الميدانية زيارة عدد من المشاريع الاجتماعية شملت كلاً من حي البلطيق الإبداعي، «هوم بيكد»، و«بلاكبيرن هاوس»، ومغسلة الملابس غير الربحية التي أسستها الفنانة غريس هاريسون تخليداً لذكرى الشخصية التاريخية المحلية كيتي ويلكنسون، كما شاركت رائدات الأعمال خلال الجولة في جلسة خاصة لمناقشة المعارف والخبرات التي اكتسبنها في ليفربول، وتبادل الآراء والأفكار الخاصة بوضع خطط تسويقية لمشاريعهن الاجتماعية المستقبلية.