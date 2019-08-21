«دبي الإسلامي» متفائل بأثر «الحزام والطريق» على التمويل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شبكة «سي إن بي سي»، إنه من المتوقع أن يؤدي تطلع الصين إلى تعزيز روابطها التجارية والاقتصادية مع الشرق الأوسط إلى تحفيز المزيد من التطوير في التمويل الإسلامي حول العالم.

وعلى وجه التحديد تعد مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي برنامج إقليمي للاستثمار في البنية التحتية يشمل أكثر من 100 دولة، نعمة للقطاع المصرفي الإسلامي.

ويستعد سوق التمويل الإسلامي للنمو إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2022، ارتفاعاً من 2.2 تريليون دولار في عام 2016، وفقاً لحسابات تومسون رويترز.

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، إن مبادرة الحزام والطريق تتمحور حول دعم تطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي، مضيفاً: عندما نتحدث عن تمويل مثل هذه المشروعات، فمن الواضح أن هناك فرصة كبيرة للخدمات المصرفية الإسلامية، وهو حافز لجمع التمويلات العامة والخاصة.