12.1 مليار مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات خلال 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت غرفة صناعة وتجارة دبي عن تسجيل مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات 12.1 مليار درهم في 2018 بنسبة نمو قدرها 5.5% مقارنة بالعام الذي قبله، وذلك بحسب تحليل حديث لغرفة دبي توقع استمرار نمو مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات لتبلغ 19.5 مليار درهم بحلول العام 2023 أي بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 10.7%. للسنوات الخمس القادمة.

وأكد تحليل غرفة دبي المبني على بيانات وإحصاءات حديثة من «فيتش سليوشنز» و«يورومونيتور إنترناشيونال» أن مبيعات السياحة العلاجية بحسب «يورومونيتور إنترناشيونال» حققت خلال الفترة 2014-2019 نمواً سنوياً تراكمياً قدر بحوالي 11.9% مما يعكس جاذبية قطاع السياحة العلاجية في الدولة.

ولفت تحليل الغرفة بناء على تقرير صادر عن (فيتش سليوشنز)، إلى أن إنفاق القطاع الصحي في الإمارات بلغ حوالي 50.3 مليار درهم في عام 2018 وذلك بنسبة نمو سنوية قدرها 5.4%، حيث يشمل إنفاق القطاع الصحي في شراء خدمات وسلع الرعاية الصحية من قبل كيانات عامة وخاصة. وسلط التحليل الضوء على النمو المتسارع لقطاع الرعاية الصحية العلاجية بالدولة وعدد من المؤشرات الحيوية لنمو القطاع، حيث يوجد 154 مستشفى في الإمارات حصلت معظمها على شهادات اعتماد عالمية، كما يعمل أكثر من 25 ألف طبيب يتمتعون بالكفاءة العالية في الإمارات، معظمهم من المقيمين الأجانب. وأجرت مستشفيات الدولة 119,897 جراحة في 2018، حيث ارتفع هذا العدد بمعدل سنوي تراكمي قدره حوالي 0.7% في الفترة من 2013 و2018.

مبادرات متنوعة

Advertisements

وذكر التحليل أن دبي وأبوظبي احتلتا المرتبتين 16 و25 على التوالي كأفضل الوجهات العالمية للسياحة العلاجية في العالم، وذلك بحسب أحدث بيانات مؤشر السياحة العلاجية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والجهود لجذب السياحة العلاجية للدولة. فعلى سبيل المثال، قامت هيئة الصحة بدبي بإنشاء «تجربة دبي الصحية» كأول بوابة إلكترونية للسياحة العلاجية في المنطقة وتعمل على مساعدة السياح على حجز كافة تفاصيل عطلتهم العلاجية عبر الإنترنت بداية من إجراءات الدخول إلى رحلات الطيران وحتى الإقامة في الفنادق. بالإضافة إلى ذلك، قامت دائرة الصحة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في 2018 بإطلاق بوابة أبوظبي الإلكترونية للسياحة العلاجية، وهي بوابة رقمية توفر لزوار الإمارة كافة المعلومات حول الخدمات الطبية ومنشآت الرعاية الصحية طوال مدة زيارتهم.

واستعرض تحليل غرفة دبي آفاق النمو المستقبلي لقطاع السياحة العلاجية انطلاقاً من أن دولة الإمارات تعتبر مكاناً جاذباً للسياح القادمين من أجل العلاج من شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا ودول أوروبية. ويختار هؤلاء السياح دولة الإمارات بسبب فترات الانتظار القصيرة في المستشفيات والجودة العالية لخدمات الرعاية الصحية. وأشار التحليل إلى أن الإمارات وخاصة دبي، تتمتع ببنية تحتية سياحية جيدة وتوفر المستشفيات فيها جراحات التجميل والعناية بالعيون وعمليات الإخصاب والتلقيح الاصطناعي والعناية بالشرايين والجراحة الترقيعية وغيرها من الخدمات العلاجية. لذلك وفي بعض الحالات، يأتي السياح إلى الإمارات حيث يجمعون خلال زيارتهم بين عمليات التجميل وعلاج الأسنان.

وألقى التحليل الضوء على تقرير لهيئة الصحة بدبي و«تجربة دبي الصحية»، ذكر ارتفاع عدد السياح القادمين بغرض العلاج في دبي من 107 آلاف في 2012 إلى 337 ألفاً في 2018، وتوقع حكومة دبي جذب أكثر من نصف مليون سائح بهدف العلاج بحلول 2020، وذلك بدعم من معرض إكسبو 2020 وتطور قطاع الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التحليل ارتفاع عدد شركاء «تجربة دبي الصحية» من 24 إلى 76 بين عامي 2012 و2018، حيث تتركز أكثر التخصصات المطلوبة في السياحة العلاجية بدبي في جراحة العظام والطب الرياضي والأمراض الجلدية والعناية بالجلد وطب الأسنان وعلاج الخصوبة.

فرص مستقبلية

يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين في أسواق الرعاية الصحية والسياحة والضيافة جذب المزيد من السياح القادمين من أجل العلاج من أنحاء العالم المختلفة بالتركيز على خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن مع فترات انتظار قصيرة لتلقي العلاج وكذلك علاج أمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات الرعاية الصحية في الإمارات توفير خدمات الإخصاب والتلقيح الصناعي للراغبين من الصينيين.