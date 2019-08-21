«أرامكو» تطلب مقترحات البنوك لأدوار في طرحها الأولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية طلبت رسمياً من بنوك رئيسية، تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأوّلي المزمع، الذي قد يصبح الأكبر في العالم.

طرح أرامكو المزمع، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، هو حجر الزاوية لبرنامج التحول الاقتصادي السعودي الهادف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.

وأوضح المصدران أن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة.

وقال مصدر ثالث مطلع إن طلب مقترحات البنوك هو خطوة رئيسية صوب الطرح الأولي، ما لم تتدهور أوضاع السوق أو يتسبب تطور جيوسياسي ما في مزيد من التأجيل. لكن الطرح العام الأوّلي قد يواجه بعض العقبات مثل التقييم المرتفع في وقت يشهد تقلبات في أسعار النفط. (رويترز)