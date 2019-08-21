«الإمارات دبي الوطني» و«فينتك هايف» يعتمدان 5 شركات تكنولوجيا مالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

للمرة الأولى على مستوى المنطقة، قام بنك الإمارات دبي الوطني، وبرنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، مسرّع التكنولوجيا المالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بمنح شهادات الاعتماد لعدد من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي نجحت في استخدام منصته المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox لإنشاء واستعراض الحلول المالية المبتكرة.

وتضمنت قائمة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي استعرضت بنجاح كيفية تكامل أعمالها مع منصة بنك الإمارات دبي الوطني المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox، وتخرجت في المبادرة بحصولها على شهادة التعاون كلاً من:

«موني موف»، حل رقمي لتمويل التجارة/‏‏‏ سلسلة التوريد، و«نوربلوك»، حل مشترك للتعرف على العميل باستخدام سجلات الحسابات الموزعة (بلوك تشين)، و«قيم تشينجر»، لوحة مفاتيح للعمليات المصرفية تتيح إجراء المعاملات أثناء الدردشة، و«ليب للتكنولوجيا المالية»، حل رقمي لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، و«بانك بودي»، روبوت دردشة للقطاع المالي.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بمنح شهادات الاعتماد لخمس من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالتعاون مع برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي». ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستمهد الطريق لعدد من علاقات التعاون الجديدة في المستقبل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بالمنطقة، وبالتالي مواجهة التحديات المختلفة، وتوفير تجربة أكثر ذكاءً وأمناً للعملاء.

وقال ايفانز مونيوكي، مدير أول - الخدمات الرقمية في المجموعة: يسهم بنك الإمارات دبي الوطني بدور حيوي لقيام علاقات التعاون المبتكرة في الإمارات والمنطقة. وهنا يأتي دور المبادرات على غرار المنصة المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox في تأسيس بيئة معززة بالأمان والسلامة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين في البنك لدفع عجلة الابتكار والتعاون وتأسيس النماذج الأولية وتسريع طرح المنتجات في الأسواق باستخدام المكالمات المفيدة من واجهة برمجة التطبيقات وعينات البيانات الاصطناعية.

وقالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي في «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»: يسعدنا رؤية التقدم الذي أحرزته شركات التكنولوجيا المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها عبر هذه العملية، ويسلط ذلك الضوء على دور المركز في استشراف مستقبل القطاع المالي.