بنك إيطالي يدعو المساهمين للموافقة على خطة إنقاذ بمليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى بنك «بانكا كاريج» الإيطالي إلى الحصول على تأييد المساهمين لخطة إنقاذ تتضمن بيع كمية من أسهم البنك بقيمة 700 مليون يورو (777 مليون دولار)، فيما يمكن اعتباره محاولة أخيرة لمنع انهياره.

ودعا البنك إلى اجتماع طارئ للمساهمين يوم 20 سبتمبر/‏ أيلول المقبل، للموافقة على خطة بيع الأسهم إلى صندوق دعم البنوك، وعدد آخر من المستثمرين بسعر 0.01 يورو لكل سهم. كما تتضمن خطة الإنقاذ طرح سندات بقيمة 200 مليون يورو.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن إدارة البنك الإيطالي دعت إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين في أعقاب موافقة البنك المركزي الأوروبي على خطة الإنقاذ التي يرى أنها صالحة لكي يتم طرحها على المساهمين للتصويت.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي كان اتخذ خطوة غير مسبوقة عندما قرر وضع بنك «كاريج» تحت الإدارة (أي تحت إشراف مسؤول إعسار مرخص له) في يناير/‏ كانون الثاني الماضي بعد رفض خطته السابقة للإنقاذ، في حين فشلت عدة محاولات لإنقاذ البنك الموجود مقره في مدينة جنوة الإيطالية.

وكانت الحكومة الإيطالية ذكرت أنها ستدرس التدخل وإعادة رسملة البنك من أجل تحسين وضعه الرأسمالي كخيار أخير، وهو الحل الذي لجأت إليه الحكومة لإنقاذ بنك «بانكا مونتي دي باشي دي سيينا» في 2017. (د ب أ)