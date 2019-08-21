استقرار ربحية شركتي الاتصالات عند 5.36 مليار بالنصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

تواصل شركات قطاع الاتصالات التي تحكمها قواعد المنافسة الاحتكارية في السوق المحلي، تحقيق أرباح صافية لمساهميها، حيث أظهرت نتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي تباطؤاً في النمو مع تراجع إيراداتها، خاصة إيراداتها من مشتركيها في الهاتف المتحرك، الذين تراجعت قاعدتهم في شركتي «اتصالات» و«دو» في السوق المحلي.

حققت شركتا «اتصالات» و«دو» أرباحاً صافية عائدة لمساهميهما 5.357 مليار درهم بنمو 1.52%، خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو أقل من نمو 7.99% كانت هذه الشركات قد حققته الفترة نفسها من العام 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، ما يشير إلى تباطؤ نمو الأرباح.

وأظهرت نتائج شركة «دو» هبوط أرباحها الصافية العائدة للمساهمين 5.39% إلى 913.28 مليون درهم، في حين كانت قد زادت هذه الأرباح 18.96% خلال النصف الأول من 2018، مقارنة مع أرباح خلال الفترة ذاتها من عام 2017. ويعود انخفاض أرباح «دو» إلى تراجع الإيرادات 5%، وارتفاع مخصصات قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود 35%، وإلى ارتفاع تكاليف التمويل 37%.

وكشفت شركة «دو» عن تراجع عدد مشتركيها في الهاتف المتحرك بنحو 8.9% ليصل إلى 7.22 مليون مشترك بنهاية النصف الأول، في حين أن نسبة مشتركي الهاتف الثابت ارتفعت خلال الفترة بحوالي 2.4% لتصل إلى 773 ألف مشترك.

وزادت «دو» من حجم إنفاقها الرأسمالي في الربع الثاني من العام الحالي 93% إلى 286 مليون درهم، في ظل خطط الشركة لتعزيز قدرات الشبكة وتجهيزها لعصر الجيل الخامس، وبذلك فإن إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 468 مليون درهم.

وفي مقابل تراجع أرباح شركة «دو»، أظهرت نتائج «مجموعة اتصالات» ارتفاع أرباحها الصافية العائدة للمساهمين إلى 4.444 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع 3.07%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، ويعود ارتفاع أرباح «اتصالات» إلى ارتفاع هامش الربح إلى 76.3%؛ نظراً لانخفاض التكاليف المباشرة بنسبة 5%، كما يعود إلى تراجع خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية، وموجودات تعاقدية بنحو 14%. وعلى الرغم مما حققته اتصالات من نمو خلال النصف الأول من هذا العام، فإنه يضل أقل من النمو الذي تحقق خلال النصف الأول من 2018، وهو 5.1%، مقارنة مع نفس الفترة من 2017.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن «اتصالات» فقد تراجعت إيراداتها خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018 بنسبة1% إلى 25.87 مليار درهم.

ووفقاً لما أعلنت عنه اتصالات فقد تراجع حجم إنفاقها الرأسمالي في السوق المحلي إلى 700 مليون درهم بانخفاض 9% في الربع الثاني من 2019، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت النفقات الرأسمالية للعمليات الدولية خلال الفترة 38% إلى 800 مليون درهم، وبذلك فإن إنفاقها الرأسمالي في السوق المحلي والدولي وصل إلى حوالي 1.5 مليار درهم.

وبلغت قاعدة المشتركين في مجموعة اتصالات 143 مليون مشترك مع نهاية يونيو 2019، بزيادة مقدارها 2.5 مليون مشترك خلال الأشهر 12 الماضية، وهي زيادة ناتجة عن النمو في قاعدة المشتركين في المغرب وباكستان والسعودية، وبوركينا فاسو وموريتانيا، وساحل العاج وتوغو والنيجر، لكن قاعدة المشتركين في السوق المحلي انخفضت 3% سنوياً، لتصل إلى 12.4 مليون مشترك في الربع الثاني من العام الحالي، حيث انخفضت قاعدة المشتركين في الهاتف المتحرك 3% على أساس سنوي، لتصل إلى 10.6 مليون مشترك، وهو ما يمثل انخفاضاً مقداره 300 ألف مشترك.