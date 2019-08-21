شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج «روسنفت» 0.3% في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت أمس الثلاثاء إن متوسط إنتاجها اليومي من السوائل في الربع الثاني زاد 0.3% على أساس سنوي إلى 4.62 مليون برميل.

واستقر إنتاج الشركة من الهيدروكربونات (النفط والغاز) عند 5.7 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً. (رويترز)

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