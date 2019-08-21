منصة "نعناع دايركت" السعودية الرائدة لشراء المقاضي عبر الإنترنت تحصل على تمويل بقيمة 6.6...

جدة - الخليج 365 :

شاركت كل من Middle East Venture Partners (MEVP) وImpact46 في قيادة استثمار في منصة "نعناع دايركت" الإلكترونية الرائدة لشراء المقاضي عبر الإنترنت والتي تتمتع بحضور قوي في 13 مدينة في المملكة العربية السعودية. وتضمنت قائمة المستثمرين أيضاً "شركاء وتر" و"الشركة السعودية للاستثمار الجريء" و"ومضة كابيتال" وعائلة الزامل.

وقامت "نعناع دايركت" ببناء منظومة تقنية تربط بسلاسة بين العملاء، وموظفي المتاجر، والسوبرماركت، وخدمات التوصيل. وتساهم الشركة، التي تتواجد حصرياً عبر الإنترنت، في إحداث تحول إيجابي في تجربة التسوق التقليدية، وتحظى باهتمام متزايد من قبل المستهلكين في مختلف أرجاء المملكة.

بهذه المناسبة قال سامي الحلوة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نعناع دايركت": "بعد قيامي بتطوير منتجات تكنولوجية خاصة بالشركات، أردت خوض تحدٍّ جديد يتعلق بالسوق الاستهلاكية، وتطوير تقنيات لمواجهة هذه التحديات. ولا شك بأن شراء المقاضي يستحوذ على جزء كبير من الإنفاق الشهري للعائلات السعودية، وبالتالي يمكن تحسين تجربة تسوقهم بشكل أكبر . وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ازداد عدد المتاجر التي تتوجه نحو الإنترنت في مختلف القطاعات، بدءاً من الإلكترونيات ووصولاً إلى الأطعمة، ، وهو ما أثمر عن فكرة ’نعناع‘ لتكون المنصة بمثابة سوبرماركت عبر الهاتف المتحرك".

وتفتخر "نعناع" بكونها شركة محلية ناشئة انطلقت من المملكة العربية السعودية، واستندت إلى رؤية واضحة تهدف إلى رسم ملامح جديدة لتجربة شراء المقاضي، باستخدام حلول تقنية تم تطويرها ضمن الشركة. وأتاحت هذه المقاربة للمنصة العمل بسلاسة خلال فترة مكاملة العمليات مع المتاجر، ليثمر ذلك عن نمو مبيعاتها بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، مع مؤشرات لتحقيق نمو أكبر هذا العام.

وتابع سامي الحلوة قائلاً: "يعتبر شركاؤنا من المحلات ومتاجر السوبرماركت أهم نقاط قوتنا، حيث تجمعنا الرؤية المشتركة نحو اعتماد الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء على الابتكارات التقنية وتوظيفها بأسلوب يعود بفوائد ملموسة على جميع الأطراف.

Advertisements

وتعتبر الصفقة أيضاً الاستثمار الأول للشراكة بين MEVP وImpact46.

بدوره قال وليد منصور، الشريك والرئيس التنفيذي للاستثمار في MEVP: "نحن حريصون على دعم مؤسسي المشاريع الناشئة التي تتمتع بمقومات نمو قوية وإمكانات تقنية استثنائية، وتقدم منتجات متميزة بالفعل، وهو ما وجدناه في منصة ’نعناع‘ التي تمتلك فريق عمل متكمن يضمن تقديم مجموعة واسعة من المنتجات وتوصيلها إلى العملاء بسلاسة فائقة، وباستخدام حلول تقنية متطورة ومبتكرة. وأنا متحمس أيضاً لشراكتنا مع Impact46 لنعمل معاً على اكتشاف ودعم الجيل الجديد من شركات التكنولوجيا والإنترنت في المملكة العربية السعودية".

ويعتبر هذا الاستثمار خطوة هامة تنسجم مع الأهداف العامة لشركة "الشركة السعودية للاستثمار الجريء"، وهو ما تحدث عنه الرئيس التنفيذي الدكتور نبيل كوشك قائلاً: "يتمثل هدفنا في تقليل الفجوات الحالية على صعيد تمويل الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، من خلال التركيز على الاستثمارات المشتركة في قطاعات متعددة. ولا شك بأن المشاريع الناشئة مثل ’نعناع دايركت‘ تتمتع بمقومات نمو كبيرة، وهو ما يبدو جلياً في فريق عمل الشركة الذي نثق بقدرته على الارتقاء بقطاع شراء المقاضي عبر الإنترنت نحو آفاق جديدة من التميز".

ووصلت "نعناع" إلى مراحل متقدمة من تنفيذ رؤيتها الرامية إلى إضافة المزيد من المحلات ومتاجر السوبرماركت إلى شبكتها المتوفرة للمستخدمين. وستوظف المنصة رأس المال الجديد لتسريع خططها التنموية ومواصلة بناء فريق العمل وتطوير العلاقات مع البائعين.