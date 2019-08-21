أڤيڤا تطلق أولى حلولها لمركز العمليات الموحدة بالتركيز على أفضل الممارسات في القطاعات المتخصصة...

الرياض - الخليج 365 :

أطلقت اليوم أڤيڤا، الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات الهندسية والصناعية، مركز العمليات الموحدة – والذي يمثل حلول القيادة والتحكم لمشغلي البنية التحتية كالمدن الذكية وإدارة المرافق، وفي قطاعات متنوعة منها النفط والغاز والتعدين.

ومن خلال التعاون المستمر مع الشركات في تلك القطاعات، حوّلت أڤيڤا أفضل الممارسات إلى حلول نموذجية قابلة للتكرار والتوسع والتكيّف بشكل يسمح بسرعة التطبيق وتحقيق العائد على الاستثمار. وكانت كبرى المؤسسات من أمثال شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و أسمانغ بروبريتاري ومدينة أتال ناغار في الهند من الرواد في تبني النسخ الأولى من هذه الحلول المتخصصة، لتحقق من خلال تخفيضاً بنسبة 60% في زمن التطبيق مقارنة بالعمليات الأكثر استهلاكاً للوقت عند دمج الحلول المتخصصة.

يعدّ مركز العمليات الموحدة وحدة مركزية تحوّل غرفة التحكم إلى مكان للعمل التشاركي، بحيث تتحول الوظائف المنعزلة إلى وحدات مدمجة في سياق العمليات وبيانات الأعمال لتمكين الفرق من اتخاذ قرارات أفضل تقوم على معلومات دقيقة وفورية. وتعتبر أڤيڤا أول شركة تقدم حلاً منفرداً يجمع تطبيقات تقنية المعلومات وتقنية العمليات في مركز واحد تدعمه إمكانات التخصيص حسب القطاع.

يقوم مركز العمليات الموحدة من أڤيڤا على منصة نظم أڤيڤا ليوفر سرعة أكبر في تحقيق القيمة من خلال نماذج الحلول والتقارير ولوحات القياس ومؤشرات الأداء التشغيلية التي توحّد كافة البيانات المستمدة من العمليات والإجراءات الهندسة والصيانة والتمويل، لتمكن فرق العمل من تعزيز وعيهم في المواقف التي تتطلب اتخاذ قرارات أفضل.

يقوم مركز العمليات الموحدة على نهج "نظام الأنظمة"، مما يتيح التشغيل السلس للتطبيقات والتحليلات التنبؤية ومقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة التلفزيونية وخرائط تحديد الموقع الجغرافي ونظم تخطيط الموارد المؤسسية والمخططات الهندسية وغيرها الكثير – وكل ذلك ضمن واجهة مستخدم موحدة.

في تعليقه على الأمر قال راشيش مودي، نائب الرئيس لأعمال الرصد والتحكم لدى أڤيڤا: "من خلال الشراكة مع كبرى الشركات في أسواق العمليات والبنية التحتية، شهدنا العديد من المكاسب التشغيلية التي يمكن لنهج "نظام الأنظمة" تحقيقها. والآن أصبح بوسع المؤسسات على اختلاف أحجامها أن تستفيد من سرعة تطبيق حلولنا النموذجية التي أثبتت فعاليتها في مختلف القطاعات لتحويل أعمالها بكل ثقة، حيث أن مركز العمليات الموحدة يتيح للشركات تحقيق التميّز التشغيلي وتعزيز الأرباح عبر رفع كفاءة استهلاك الطاقة والصيانة الوقائية، ونتوقع أن نقدم حلول القطاعات الأخرى، كالكهرباء والمياه، خلال الأشهر المقبلة."

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اسمانغ تتمتع بعرض موحد وشامل لكامل سلسلة القيمة:

طلبت أسمانغ بروبريتاري من أڤيڤا توحيد العمليات مركزياً ودمج سلسلة القيمة لرفع الوعي في المواقف الحرجة ضمن ثلاثة مسارات أساسية في عملياتها لمناجم الصخر الأسود. وأوضح يوغيش رامجاتان، مدير مشروع عمليات مناجم الصخر الأسود، سبب أهمية حلول أڤيڤا ودورها الحيوي في تحقيق النجاح.

وقال: "كنا بحاجة لرؤية شاملة لسلسلة القيمة من بداية العمل وحتى تحميل القطارات، بحيث يمكن جمع كل عناصر العمل تحت مظلة واحدة تمكننا من استعراض كامل بنيتنا التحتية وجميع المعامل وعمليات التعدين لدينا بشكل يتيح لنا إدارة العملية بأكملها بكفاءة أكبر."

مدينة أتال ناغار أصبحت الآن قدوة للمدن الهندية:

استخدم مركز العمليات الموحدة في أتال ناغار (نايا رايبور)، وهي أول مدينة ذكية جديدة بالكامل في الهند، لدمج شبكة الكهرباء والماء والبناء وإضاءة الشوارع والمواصلات السريعة وكاميرات المراقبة ونظم الحوكمة الإلكترونية وإدارة الطاقة وإدارة المرور وتطبيقات مكتب المساعدة في المدينة ضمن مركز واحد للقيادة.

افتتح مركز القيادة والتحكم السيد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي الذي أطلق على المدينة لقب "قدوة المدن الهندية". وفي تعليقه على الأمر قال أميتاب كانت، الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني للتحوّل في الهند، أن "المركز يتمتع بدقة بالغة في تصميم المفهوم والتخطيط والتنفيذ، وأن الحلول ستمكن مدينة تشاتيسغاره من تحقيق قفزة تقنية هائلة. فالبنية التحتية تتمتع بمستوى عالمي مرموق في مدينة ذات طابع مستقبلي."