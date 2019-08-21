شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية ملحوظة لكنه واجه المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم جيد يدفع بالسعر للتذبذب حول مقاومة القناة الهابطة من جديد، بينما لا يزال مؤشر ستوكاستيك سلبي، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون 57.33 كشرط رئيسي لاستمرار الانخفاض المتوقع، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 54.47.

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