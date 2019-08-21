شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل – 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 54.70 بعد محاولة السهم مهاجمته بتداولاته السابقة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 54.70 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 55.72 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه