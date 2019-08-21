شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك ينخفض بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 185.15 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 198.50 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه