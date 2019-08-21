- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك ينخفض بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 185.15 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 198.50 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك ينخفض بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل – 20-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.