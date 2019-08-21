شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الداش كوين تداولاته السلبية متأثراً بسلبي مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط مرجحاً بقية اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بكسر مستوى 93.13 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 80.00، بينما يمثل الثبات دون 97.35 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط