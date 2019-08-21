شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 20-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم بعض الميل الهابط الطفيف ليقترب من اختبار الدعم المحوري 189.90، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأننا بانتظار استهداف مستوى 222.92 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 190.00 والمقاومة 220.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد