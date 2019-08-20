شكرا لقرائتكم هبوط أسعار 35 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض ـ عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 17:24

سجلت بورصة قطر في جلستها اليوم (الثلثاء) ارتفاعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 35 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 16 شركة من أصل 46 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة أخرى، واستقرت 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 545 بليون ريال بزيادة 6.1 بليون نسبتها 1.13 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 3 في المئة الى 216 مليون ريال في مقابل 211 مليونا، وصعدت الكمية المتداولة 39 في المئة الى 61 مليون سهم، في مقابل 44 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 14 في المئة الى 8742 صفقة في مقابل 7685 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع 0.91 في المئة، تعادل 89 نقطة، وصولا الى 9895 نقاط في مقابل 9806 نقاط اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 3.92 في المئة.

وخالف قطاع الخدمات اتجاه البورصة الصاعد، بعد تراجع مؤشره 0.51 في المئة الى 7981 نقطة، بينما ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الاتصالات المرتفع 1.82 في المئة الى 871 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة المرتفع 1.35 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر المصارف 1.20 في المئة، تبعه مؤشر جميع الأسهم الصاعد 1.03 في المئة.

وسجل ﻣﺅﺷﺭ العائد الاجمالي خامس أكبر زيادة 0.91 في المئة، تلاه مؤشر العقارات الصاعد 0.75 في المئة، وارتفع مؤشر النقل 0.69 في المئة، ثم مؤشر التأمين بزيادة 0.54 في المئة.