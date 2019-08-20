شكرا لقرائتكم مؤشر البحرين يعاود الصعود بعد 3 جلسات هبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 17:24

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الثلثاء) ارتفاعه مجددا بعد 3 جلسات هبوط متتالية، وارتفع بنسبة 0.35 في المئة تعادل 5.37 نقطة، صعودا الى 1534.69 نقطة في مقابل 1529.32 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 14.76 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع 0.37 في المئة ما يعادل 2.78 نقطة الى 744.82 نقطة، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 9.51 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.82 مليون سهم في مقابل 1.63 مليون اليوم السابق بنسبة 73 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 800 ألف دينار في مقابل 286 ألف اليوم السابق بنسبة 180 في المئة، نفذت من خلال 67 صفقة في مقابل 60 صفقة بزيادة 12 في المئة تعادل 7 صفقات.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.45 بليون دينار بزيادة 27 مليون نسبتها 0.28 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت شركتان، وهبطت 3 شركات، واستقرت 8 شركات أخرى.

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وعاود قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 674 ألف دينار بحريني، شكلت 84 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.6 مليون سهم، نفذت من خلال 43 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 564 الف دينار، نسبتها 70 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.62 مليون سهم، نفذت من خلال 25 صفقة.

وحل سهم البحرين للتسهيلات ثانيا بسيولة 83 ألف دينار، نسبتها 10.3 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 100 ألف سهم.