شكرا لقرائتكم السيولة المتداولة في الكويت تتراجع 26 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 7 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 17:25

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) ارتفاعا في كمية الأسهم المتداولة بنسبة 3.5 في المئة الى 161.3 مليون سهم في مقابل 156 مليونا، بينما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة 26 في المئة الى 22 مليون دينار في مقابل 30 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 5872 صفقة في مقابل 6557 صفقة لليوم السابق بتراجع 10 في المئة الى.



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صاحب ذلك تباينا في اداء مؤشرات البورصة الثلاثة، إذ ارتفع مؤشر السوق الاول 0.55 في المئة تعادل 37 نقطة صعودا الى 6643 نقطة في مقابل 6606 نقاط، وصعد مؤشر السوق العام 0.40 في تعادل 24 نقطة الى 6029 نقطة، بينما هبط مؤشر السوق الرئيس 0.04 في المئة الى 4823 نقطة.

أما أبرز الأسهم في جلسة اليوم، فكان سهم بيتك الذي حقق أكبر سيولة متداولة بلغت 2.82 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.13 في المئة الى 772 فلسا، من تداول 3.65 مليون سهم، تلاه زين بسيولة 2.4 مليون دينار من تداول 4.2 مليون سهم.

وحقق سهم برقان أكبر زيادة في السعر بلغت 3.01 في المئة وصولاً إلى 342 فلسا، من تداول 4.34 مليون سهم، قيمتها 1.46 مليون دينار، نفذت من خلال 237 صفقة، تلاه سهم اهلي متحد بزيادة 2.52 في المئة الى 285 فلسا.

وحقق سهم المتكاملة أكبر خسارة بين الاسهم لليوم الثاني، بعد تراجع سعره 2.02 في المئة، هبوطا إلى 437 فلسا، تلاه سهم جي اف اتش بخسارة 1.28 في المئة الى 70 فلسا.