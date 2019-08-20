السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة حذرت وزارة المالية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية بما فيها المشفرة التي تدعي علاقتها بالمملكة. وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة «الريال»، أو شعار المملكة «سيفان ونخلة» للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) وغيرها، نافية صلة المملكة بمثل هذه العملات. لماذا حذرت المالية؟ لأنها لا تعد عملات أو أصولا معتمدة داخل المملكة

كونها خارج نطاق المظلة الرقابية

لا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم بالمملكة

تنطوي على احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات غير مشروعة

تتضمن مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المالية تحذر من عملات افتراضية تستغل السيفين والنخلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.