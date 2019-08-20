9 تحالفات تتنافس على عقد إدارة قطاع المياه بمنطقتي المدينة وتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أرسلت شركة المياه الوطنية خطابات الدعوة إلى تسعة تحالفات عالمية مؤهلة للفوز بمناقصة إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه الشمالي الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك لتقديم عروضها، لكي يتسنى لها اختيار التحالف الفائز بإدارة القطاع خلال السبع سنوات المقبلة، وذلك لتحسين أداء القطاع وتطويره وتقليل التكاليف التشغيلية، باعتبارها خطوة أولية لمشاركة القطاع الخاص بشكل طويل المدى عن طريق تطبيق عقود الامتياز في قطاع المياه على مستوى المملكة خلال المرحلة الثانية، كذلك لإيجاد بيئة تنافسية لعمليات قطاع التوزيع.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه المهندس محمد الموكلي في بيان أمس، أنه خلال تأهيل التحالفات تم الأخذ بالاعتبار الملاءة المالية والخبرات الفنية والتشغيلية في قطاع توزيع المياه، والموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، والتي يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وكذلك مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن تطبيق عقود الإدارة سيبدأ في منطقتي المدينة المنورة وتبوك بالكامل بداية 2020، مبينا أن الشركة مستمرة في تطبيق وتنفيذ العقود المشابهة في جميع مناطق المملكة المتبقية بشكل متسلسل، والتي يتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من 2021.

وأفاد بأن عقود الإدارة تعد الخطوة الأولى لتمكين مشاركة القطاع الخاص في قطاع التوزيع لرفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات، وتقليل التكاليف التشغيلية والرأسمالية غير المباشرة، وتحديد الحالة الفنية لأصول القطاع مع دعم زيادة نسب الضخ المستمر للمياه، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري للقطاع وتدريبه والارتقاء بخبراتهم الفنية، ورفع كفاءة الفوترة الشاملة والتحصيل، كذلك تعزيز جودة المياه ودعم تطبيقات الأمن والسلامة في القطاع مع تمكين الخبرات ورفع التنافسية بين القطاعات مستقبلا.