التزام «أوبك+» بتخفيضات إنتاج النفط في يوليو 159%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت منظمة «أوبك» ومنتجو النفط من خارج المنظمة مستويات عالية فاقت التوقعات في تخفيضات الإنتاج خلال يوليو الماضي وفقا لاتفاق خفض الإمدادات.

وبحسب وكالة تاس الروسية للأنباء، أوضحت مصادر من اللجنة الفنية لـ «أوبك+» أن نسبة الالتزام بالتخفيضات بلغت 159% في يوليو.

وأشار المصادر إلى أن نسبة امتثال دول أوبك في يوليو بلغت 156%، بينما بلغت نسبة الامتثال من المنتجين خارج المنظمة 166%.

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وارتفعت أسعار النفط أمس بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبنى إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات إلى 59.82 دولارا للبرميل بعد مكاسب 1.88% حققها أمس الأول، وزاد الخام الأمريكي 9 سنتات إلى 56.30 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع 2.44% في الجلسة السابقة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مكونات من شركات أمريكية، في مؤشر على تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصاديين في العالم.

كما دعم أسعار الخام الاتجاه الصعودي للأسهم حول العالم مع تنامي التوقعات بأن اقتصادات عالمية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.