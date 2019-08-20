مصرفية عالمية لمشورة طرح أسهم أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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طلبت شركة أرامكو السعودية رسميا من بعض البنوك تقديم مقترحات بشأن أدوارها المحتملة في الطرح العام المرتقب لحصة في أسهم الشركة، بحسب وكالة بلومبيرج الإخبارية، مضيفة أن الشركة عينت بنكي الاستثمار Lazard وMoelis لتقديم المشورة بخصوص الطرح العام المقبل، والمتوقع أن يتم بين أواخر 2020 ومطلع 2021.
وكانت أرامكو قد عينت JP MORGAN وMORGAN STANLEY وHSBC للقيام بدور رئيسي، في الطرح عام 2016، قبل أن ترجئ عملية الطرح بعد استحواذها على حصة 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».
ومن المتوقع أن يصبح اكتتاب أرامكو الأكبر في العالم، حيث ينتظر أن يجمع أكثر من 100 مليار دولار، التي من المخطط أن تجري بين عامي 2020 وأوائل 2021.
وحققت أرامكو أرباحا صافية بقيمة 47 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغت الإيرادات وبقية الدخل المرتبط بالمبيعات نحو 164 مليار دولار.
وكانت أرامكو بدأت نشر نتائجها المالية استعدادا لأول بيع سندات دولية لها، وهو ما أظهر أنها الشركة الأعلى ربحية في العالم.
ووقعت أرامكو حديثا خطاب نوايا للاستحواذ على 20% في أنشطة تحويل النفط إلى كيماويات تابعة لشركة ريلاينس الهندية، في أحد أضخم الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها الهند على الإطلاق.
Moelis
بنك استثماري عالمي مستقل
يقدم خدمات الاستشارات المالية للشركات والحكومات والجهات الراعية المالية، بشأن القرارات الاستراتيجية مثل عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الرسملة وإعادة الهيكلة وغيرها من الأمور المتعلقة بتمويل الشركات.
- مقره نيويورك
- سنة الإنشاء 2007
- العائدات: 684.6 مليونا (2018)
- عدد الموظفين 750
- لديه 19 مكتبا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا
Lazard
شركة استشارية مالية
تعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والخدمات المالية الأخرى في المقام الأول مع العملاء من المؤسسات.
- مقرها: نيويورك
- سنة الإنشاء 1848
- عائداتها: 2.826 مليار (2018)
- عدد الموظفين: 2,996
- لها مكاتب تنفيذية رئيسية في مدينة نيويورك وباريس ولندن
- تعمل في 43 مدينة في 27 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الوسطى والجنوبية.
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