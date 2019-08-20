العمل تتيح تأشيرات فورية لمنشآت النطاق الأخضر بشروط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت العاملة إمكانية إصدار تأشيرات استقدام فورية بعد تحقيقها عددا من الشروط أبرزها وجودها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق والتزامها في برنامج الأجور.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها أضافت خدمة التأشيرات الفورية عبر «منصة قوى» الالكترونية، مبينة أن هذه الخدمة تمكن المنشآت في القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة من طلب وإصدار التأشيرات الفورية، بدلا من رحلة الاستقدام الطويلة التي تستغرق قرابة 8 أشهر كما في الأعوام الماضية التي كان أحد اشتراطاتها الإعلان الوظيفي وتحقيق الاشتراطات الأخرى المتعلقة بمساحة المنشأة وحجم التعاقدات.

ووفق بيان للعمل تهدف الخدمة إلى تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، وذلك من خلال تطبيق معادلة «التوطين مقابل الاستقدام الفوري»، كما يمكن لصاحب العمل الحصول على أي عدد من التأشيرات في حال ارتفاع نسبة التوطين في منشأته دون الحاجة للحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

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وتتفق هذه الخدمة مع مساعي الوزارة في تطوير آليات التوطين وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها، وذلك بما يخدم ويلبي احتياجات السوق ويجعله ركنا أساسيا في ازدهار الاقتصاد الوطني وبيئة خصبة للمستثمرين والباحثين عن عمل.

وحددت الوزارة عددا من الشروط للحصول على الخدمة منها: أن تكون حالة المنشأة قائمة وأن يكون نطاقها أخضر متوسطا فما فوق، وأن تكون رخص العمل سارية وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وأن تبقى المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط لمدة 13 أسبوعا متتالية أو 26 أسبوعا متقطعة خلال الـ 52 أسبوعا السابقة، وتهدف الوزارة من خلال منصة قوى التي أطلقتها أخيرا إلى عمل نقلة نوعية في سوق العمل السعودي من شأنها رفع كفاءة جميع قطاعاته.

التوطين مقابل الاستقدام الفوري

خدمة تمكن صاحب العمل من الحصول على أي عدد من التأشيرات في حال ارتفاع نسبة التوطين في منشأته، دون الحاجة للحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

أبرز الشروط: