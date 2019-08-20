شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع ترقباً للمزيد من التوجهات في سياسة البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب حذر في الأسواق العالمية لأي إشارات من جانب الاحتياطي الاتحادي للوقوف على توجهاته حول السياسة النقدية.



ومن المنتظر غدا الأربعاء صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي، وهو الاجتماع الذي عقد أواخر يوليو/تموز وأسفر عن قرار بخفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008.

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وتريد الأسواق معرفة ما إذا كان هذا القرار كان بمثابة رد على ظروف طارئة وأن البنك المركزي لا يستعد لتخفيف سياسته النقدية مجددا أم لا.



ومع ذلك، واصل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضغوطه على الاحتياطي الاتحادي مطالبا إياه بخفض الفائدة بنسبة 1% على الأقل والاستعداد ربما لإطلاق برنامج تيسير كمي يشبه ما تم إطلاقه أثناء الأزمة المالية العالمية.



وعلى صعيد التعاملات، اننخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 26048 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 7976 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 2910 نقاط.