الارشيف / الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تتراجع ترقباً للمزيد من التوجهات في سياسة البنك المركزي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع ترقباً للمزيد من التوجهات في سياسة البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط ترقب حذر في الأسواق العالمية لأي إشارات من جانب الاحتياطي الاتحادي للوقوف على توجهاته حول السياسة النقدية.


ومن المنتظر غدا الأربعاء صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي، وهو الاجتماع الذي عقد أواخر يوليو/تموز وأسفر عن قرار بخفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008.

Advertisements


وتريد الأسواق معرفة ما إذا كان هذا القرار كان بمثابة رد على ظروف طارئة وأن البنك المركزي لا يستعد لتخفيف سياسته النقدية مجددا أم لا.


ومع ذلك، واصل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضغوطه على الاحتياطي الاتحادي مطالبا إياه بخفض الفائدة بنسبة 1% على الأقل والاستعداد ربما لإطلاق برنامج تيسير كمي يشبه ما تم إطلاقه أثناء الأزمة المالية العالمية.


وعلى صعيد التعاملات، اننخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 26048 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 7976 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 2910 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية تتراجع ترقباً للمزيد من التوجهات في سياسة البنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا