شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل تعزز مكاسب هذا العام إلى 45% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم لتزيد مكاسبها هذا العام إلى أكثر من 45% ومسجلة أعلى مستوى في أكثر من عدة سنوات.



يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه محللون زيادة الطلب الصيني على المعدن الصناعي بالإضافة إلى تضرر المعروض من جانب إندونيسيا التي تعد أكبر منتج للنيكل في العالم وكشفت مؤخرا عن قرار بإمكانية حظر تصديره.



وتستهدف "جاكرتا" إمكانية وقف تصدير النيكل الخام بداية من عام 2022، بحسب بيانات السلطات المحلية الأمر الذي يؤدي إلى تعطيش الأسواق العالمية.

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وتدير إندونيسيا أكثر من 13 منشأة صهر للنيكل بسعة إنتاجية تصل إلى 24.5 مليون طن كما طورت شركات تعدين مناجم لإنتاج 46.33 مليون طن إضافية.



ومن الجدير بالذكر أن 70% من النيكل يستخدم عالمياً في صناعة الحديد والصلب لا سيما في الصين التي تبدو على استعداد لطلب إضافي من المعادن الصناعية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النيكل بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 366 دوللار للطن، وسجل المعدن أعلى سعر عند 369.9 دولار وأقل سعر عند 360.5 دولار.