شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبلغ ذروة 3 أسابيع مع استمرار الطلب القوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه معظم العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى98.42 نقطة الأعلى منذ 2 آب/أغسطس الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.36 نقطة، وسجل أدني مستوى عند 98.30 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية فى نحو شهر ، مع تحسن شهية المخاطرة والإقبال على شراء الأصول المالية ذات العائد المرتفع.

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يدعم صعود العملة الأمريكية فى الوقت الحالي ، الطلب المرتفع على العملة الأكثر استقرارا بالعالم كأفضل استثمارا حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل تزايد الضغوط السلبية على العملات الرئيسية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

اليورو يواجه الاحتمالات القوية لقيام المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل ،ضمن محاولات حماية اقتصاد منطقة اليورو من خطر التباطؤ وضعف التضخم.

والجنيه الإسترليني يواجه الركود المفاجئ للاقتصاد الملكي خلال الربع الثاني ،والذي من المؤكد أن يجبر المركزي البريطاني على تخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة ،و هناك أيضا الاحتمالات القوية لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

هذا وتترقب الأسواق المالية فى وقت لاحق من هذا الأسبوع ،تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية فى جاكسون هول ، حيث ينتظر المستثمرين مزيدا من الأدلة حول احتمالات قيام المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام.