شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل الصعود بفضل آمال التحفيز ومكاسب وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل صعودها للجلسة الثالثة على التوالي ، فى ظل معنويات مرتفعة تسيطر على المستثمرين ، بفضل خطط وإجراءات تحفيزية لدعم نمو الاقتصادات العالمية ، بالإضافة إلى استمرار المكاسب القوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 09:22 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.2 % ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر ، وبدعم آمال تحفيز الاقتصاد الألماني "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 0.7% ، مستفيدا من صعود سهم استرازنيكا بنسبة 1.5% بفضل نتائج دارسة في مراحلها الأخيرة لعقار علاج السكري.

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حققت الأسهم العالمية انطلاقة قوية فى بداية جلسات هذا الأسبوع ، بفضل خطط و إجراءات تحفيزية لدعم نمو الاقتصادات العالمية.

نشر بنك الشعب الصيني"البنك المركزي" يوم السبت أسعار فائدة قروض جديدة تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات وتحفيز الاقتصاد.

وقال وزير المالية الألماني خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الحكومة الألمانية مستعدة لإقرار حوافز مالية لتعزيز اقتصادها المتعثر.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.1 % ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.